समाधान दिवस : 205 में सिर्फ 17 मामलों का नहीं हो सका निस्तारण
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:53 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:53 AM IST
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बस्ती। जिले की चारों तहसीलों में शनिवार को आयोजित समाधान दिवस अधिकांश लोगों के लिए महज रस्म अदायगी बनकर रह गया। स्थायी समाधान की उम्मीद में पहुंचे लोगों ने अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रखीं लेकिन अधिकांश मामलों में मौके पर निस्तारण नहीं हो सका। अवैध कब्जा, जमीन की पैमाइश और खतौनी में संशोधन जैसी शिकायतें लंबित रह गईं। 205 में से 17 शिकायतों का ही निस्तारण हो सका।
सदर तहसील में जिला स्तरीय समाधान दिवस का आयोजन किया गया। डीएम कृत्तिका ज्योत्सना और एसपी डॉ. यशवीर सिंह ने लोगों की समस्याएं सुनीं। नगर बाजार से आए राम लोटन ने बताया कि उनकी जमीन पर विपक्षियों ने कब्जा कर लिया है। वह छह महीने से पैमाइश के लिए तहसील के चक्कर लगा रहे हैं। समस्या का समाधान नहीं होने पर उन्होंने समाधान दिवस में शिकायत की। उनका कहना था कि मामले के निस्तारण की जिम्मेदारी फिर उन्हीं अधिकारियों को दी गई है, जिनके स्तर पर मामला पहले से लंबित है। मुंडेरवा से आए रामकृष्ण ने बताया कि उनकी जमीन से सटी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। कमिश्नर की ओर से कब्जा हटाने का आदेश भी जारी हो चुका है, लेकिन तहसील स्तर से कार्रवाई नहीं हुई। समाधान दिवस में भी उन्हें स्थायी समाधान नहीं मिल सका।
सदर तहसील में कुल 81 शिकायतें दर्ज हुईं। इनमें से आठ का मौके पर निस्तारण किया गया, जबकि 73 मामले लंबित रह गए। इस दौरान एसडीएम सदर प्रमोद कुमार, तहसीलदार विनय प्रभाकर समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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सदर तहसील में जिला स्तरीय समाधान दिवस का आयोजन किया गया। डीएम कृत्तिका ज्योत्सना और एसपी डॉ. यशवीर सिंह ने लोगों की समस्याएं सुनीं। नगर बाजार से आए राम लोटन ने बताया कि उनकी जमीन पर विपक्षियों ने कब्जा कर लिया है। वह छह महीने से पैमाइश के लिए तहसील के चक्कर लगा रहे हैं। समस्या का समाधान नहीं होने पर उन्होंने समाधान दिवस में शिकायत की। उनका कहना था कि मामले के निस्तारण की जिम्मेदारी फिर उन्हीं अधिकारियों को दी गई है, जिनके स्तर पर मामला पहले से लंबित है। मुंडेरवा से आए रामकृष्ण ने बताया कि उनकी जमीन से सटी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। कमिश्नर की ओर से कब्जा हटाने का आदेश भी जारी हो चुका है, लेकिन तहसील स्तर से कार्रवाई नहीं हुई। समाधान दिवस में भी उन्हें स्थायी समाधान नहीं मिल सका।
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सदर तहसील में कुल 81 शिकायतें दर्ज हुईं। इनमें से आठ का मौके पर निस्तारण किया गया, जबकि 73 मामले लंबित रह गए। इस दौरान एसडीएम सदर प्रमोद कुमार, तहसीलदार विनय प्रभाकर समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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