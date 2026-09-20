Basti News: 88 करोड़ से पीपीपी मॉडल पर बनेगा बस्ती बस स्टेशन

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पीपीपी मॉडल के तहत विकसित किए जा रहे 49 बस स्टेशनों को लेकर परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक (विपणन) अंकुर विकास ने क्षेत्रीय अधिकारियों को पत्र भेजा है। इसमें अधिकारियों से संबंधित बस स्टेशनों की वर्तमान स्थिति की स्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने को कहा गया है। पत्र में यह भी पूछा गया है कि दूसरे चरण के लिए चयनित फर्मों को संबंधित बस स्टेशन हस्तांतरित किए जा चुके हैं या नहीं। अधिकारियों को मांगी गई जानकारी ई-मेल के साथ हार्ड कॉपी में भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। पत्र के साथ पीपीपी मॉडल पर विकसित किए जाने वाले सभी 49 बस स्टेशनों की सूची भी भेजी गई है। इसमें बस्ती, देवरिया और सोनौली बस स्टेशन शामिल हैं।

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बस्ती। परिवहन निगम ने दूसरे चरण में बस्ती समेत प्रदेश के 49 बस स्टेशनों को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर कार्यदायी संस्था का चयन किया जा चुका है। बस्ती बस स्टेशन के निर्माण पर करीब 88 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। अब निगम ने चयनित बस स्टेशनों की मौजूदा स्थिति और संबंधित फर्मों को स्टेशन हस्तांतरित किए जाने की जानकारी क्षेत्रीय अधिकारियों से मांगी है।