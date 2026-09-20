Basti News: करंट की चपेट में आए किसान की मौत
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:48 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:48 AM IST
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बभनान। खेत में सिंचाई के दौरान करंट की चपेट में आकर झुलसे किसान की शनिवार को लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है।
गौर थाना क्षेत्र के नगर पंचायत बभनान स्थित पटेल नगर वार्ड निवासी सुभाष पांडेय (60) बृहस्पतिवार को खेत में सिंचाई कर रहे थे। इसी दौरान वह विद्युत करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए। परिजन उन्हें तत्काल बभनान के एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज बस्ती रेफर कर दिया।
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गौर थाना क्षेत्र के नगर पंचायत बभनान स्थित पटेल नगर वार्ड निवासी सुभाष पांडेय (60) बृहस्पतिवार को खेत में सिंचाई कर रहे थे। इसी दौरान वह विद्युत करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए। परिजन उन्हें तत्काल बभनान के एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज बस्ती रेफर कर दिया।
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