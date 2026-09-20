Basti News: न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुई मारपीट और लूट की प्राथमिकी

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बस्ती। मारपीट और लूट के मामले में एक महीने बाद न्यायालय के आदेश पर हर्रैया पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करनी पड़ी है। थाना क्षेत्र के पूरे लेखई गांव के रहने वाले अरुण कुमार तिवारी ने तहरीर देकर बताया कि विपक्षी उनके खेत की मेड़ काटने से मना करने पर गाली-गलौज करने लगा। बाद में लात-घूंसों से मारने-पीटने, जेब में रखे जुताई के लिए पांच हजार रुपये नकद और सोने की अंगूठी जबरन छीन ली। जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने उसी गांव के सतीश तिवारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है।