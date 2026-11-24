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विक्रमजोत। ग्राम रोजगार सेवक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष सूबेदार दुबे के नेतृत्व में सोमवार को रोजगार सेवकों ने बीडीओ रजत गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। इसमें मानदेय बढ़ाकर 24 हजार रुपये प्रतिमाह करने, ईपीएफ की कटौती कर यूएएन खाते में जमा कराने और एचआर पॉलिसी लागू करने की मांग की गई। इस दौरान हरि प्रसाद, अजय कुमार, उमेश, विपिन मणि, संदीप, प्रियंका, कलावती मौजूद रहे। संवाद