Basti News: जागा बिजली विभाग, तार-खंभों से हटाईं लताएं

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नगर पंचायत क्षेत्र में लंबे समय से बिजली के तारों और खंभों पर बेलें व लताएं फैली हुई थीं। हवा चलने या बूंदाबांदी होने पर इनके तारों से संपर्क में आने के कारण ट्रिपिंग की समस्या बढ़ जाती थी। इससे कस्बे के कई वार्डों और मुख्य बाजार में बिजली आपूर्ति बाधित होती थी। उपभोक्ताओं को आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अमर उजाला ने मंगलवार के अंक में ‘खंभे और तारों पर लताएं, ट्रिपिंग से उपभोक्ता परेशान’ शीर्षक से समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर का संज्ञान लेते हुए अधिशासी अभियंता मनोज कुमार सरोज और एसडीओ ने संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए।इसके बाद अवर अभियंता के नेतृत्व में लाइनमैनों की टीम बांस, रस्सी और कटर लेकर मौके पर पहुंची। टीम ने मुख्य बाजार समेत अन्य इलाकों में तारों पर चढ़ी लताओं को हटाया और बिजली के तारों से सटी खतरनाक टहनियों की कटाई-छंटाई की। दिनभर अभियान चलाकर लाइन का अनुरक्षण कार्य कराया गया।स्थानीय लोगों ने बिजली व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए हर दो-तीन माह में नियमित रूप से लताओं और पेड़ों की टहनियों की कटाई-छंटाई कराने की मांग की है। लोगों का कहना है कि नियमित अभियान चलने से बारिश और हवा के दौरान होने वाली ट्रिपिंग की समस्या से काफी हद तक निजात मिल सकती है।