Basti News: दिवाली की सजावट का बाजार गुलजार, रंग-बिरंगी लाइट की मांग

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गांधीनगर बाजार में सजावटी लाइटों की कई नई वैरायटी उपलब्ध हैं। इनमें दीये वाली लाइट, रंग-बिरंगी एलईडी, लेजर लाइट, लालटेन, राइस लाइट, पर्दा लाइट, स्टार, बेल और फूलों के डिजाइन वाली झालर ग्राहकों को आकर्षित कर रही हैं। इसके अलावा बिजली के लैंप, पेपर लैंप, बहुरंगी बल्ब और बैटरी से चलने वाली सजावटी लाइटों की भी मांग है। फ्लावर दीये भी लोगों को पसंद आ रहे हैं। इनकी खासियत है कि पानी डालते ही इनमें बिना बिजली के रोशनी होने लगती है।दाम बढ़े, 20 से 1500 रुपये तक की झालरशहर के एपीएन पीजी कॉलेज के दुकानदार बब्बू ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार रंग-बिरंगी लाइटों की मांग में काफी बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही कीमतें भी बढ़ी हैं। लड़ी, लेजर और फ्लावर लाइट के दाम 50 से 100 रुपये तक बढ़ गए हैं, जबकि चाइनीज झालरों की कीमतों में 20 से 30 रुपये तक का इजाफा हुआ है। बाजार में सजावटी लड़ियां 20 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक की कीमत में उपलब्ध हैं। ग्राहक अपने बजट और पसंद के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं।दुकानदार रवि, सौरभ और अमन ने बताया कि इस बार भारतीय कंपनियों की एलईडी और सजावटी झालरों की मांग अच्छी है। दुकानों पर स्वदेशी उत्पादों की कई वैरायटी उपलब्ध हैं। हालांकि, चाइनीज एलईडी झालर और लड़ियां भी बाजार में बिक रही हैं। उन्हें भी कुछ ग्राहक पसंद कर रहे हैं। दुकानदारों को उम्मीद है कि दिवाली नजदीक आने के साथ बिक्री में और तेजी आएगी। ग्राहक संगीता ने बताया कि बाजार में चाइनीज रंग-बिरंगी लड़ियों की भरमार है, लेकिन भारतीय कंपनियों के उत्पाद बेहतर हैं। वहीं, खुशी ने बताया कि उन्होंने चाइनीज लड़ियों के बजाय मिट्टी के दीपक खरीदे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती की समस्या रहती है, इसलिए तेल के दीपक जलाना बेहतर विकल्प है।