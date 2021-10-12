Basti News: आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी दंपती गिरफ्तार

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सोनहा। आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में सोनहा पुलिस ने रविवार को वांछित दंपती को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज थी और उनकी तलाश की जा रही थी। थानाध्यक्ष महेश सिंह के मुताबिक सल्टौवा के गोपालपुर निवासी जगन्नाथ प्रसाद जायसवाल और उनकी पत्नी गुड्डी देवी को आरोपी बनाया गया था। पुलिस टीम ने दोनों को रविवार सुबह करीब नौ बजे सल्टौवा गोपालपुर गांव से गिरफ्तार किया है। संवाद