Basti News: करंट लगने से महिला की मौत
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:12 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:12 AM IST
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भानपुर। सोनहा क्षेत्र के ग्राम पंचायत गगंवार में रविवार को 3:30 बजे रेलिंग से कपड़ा उतारते समय करंट की चपेट में आने से जानकी देवी (35) की मौत हो गई। परिवार के लोगों ने घटना की सूचना सोनहा पुलिस को दी। मौके पर आई पुलिस ने शव कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू की है। थानाध्यक्ष सोनहा महेश सिंह ने बताया कि जानकी के पति रामविलास के मुताबिक वे कपड़ा उतारते समय करंट की चपेट में आ गईं, जिससे उनकी मौत हो गई। परिवार के लोग उन्हें रुधौली सीएचसी ले गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। संवाद
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