Basti News: पिटाई व छप्पर उजाड़ने के आरोप में 10 नामजद

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बस्ती। घर में घुसकर पिटाई करने व छप्पर उजाड़ने समेत अन्य मामले में पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। दुबौलिया क्षेत्र के उभाई गोसाई पुरवा निवासी पूनम ने दर्ज एफआईआर में बताया कि 18 अगस्त को विपक्षी जमीन की रंजिश में उनके घर आकर उनका छप्पर उजाड़ दिए। उनकी 50-60 भेड़-बकरियों को खदेड़ दिया। इस दौरान उनकी 15 भेड़ गायब हो गईं। दो को कुत्तों ने काटकर मार डाला। आरोपियों ने उनकी देवरानी सीबा की भी पिटाई की। पुलिस ने आरोपी परमात्मा, जगन्नाथ, प्रभुनाथ, रामप्रसाद, सोमनाथ, रिता, कुसलावता, रामरति, पार्वती, राधा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। संवाद