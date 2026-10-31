Basti News: दो और तीन को पूजा स्पेशल ट्रेनों में बर्थ खाली

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रेलवे के अनुसार ट्रेन संख्या 05193 छपरा-पठानकोट त्योहार विशेष स्पेशल ट्रेन में 2 नवंबर को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 74, तृतीय में 286 और इकॉनमी श्रेणी में 75, 9 नवंबर को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 49, तृतीय में 284 व इकॉनमी श्रेणी में 106 बर्थ उपलब्ध हैं।ट्रेन संख्या 05085 छपरा आनंद विहार टर्मिनल (दिल्ली) स्पेशल ट्रेन में 3 नवंबर को वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में 6, द्वितीय श्रेणी में 99, तृतीय श्रेणी में 323 व इकॉनमी श्रेणी में 112 बर्थ, 10 नवंबर को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 20, तृतीय में 219, तृतीय इकॉनमी श्रेणी में 62 बर्थ उपलब्ध हैं।पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के सीपीआरओ सुमित कुमार ने बताया कि यात्रियों को राहत देने के लिए रेलवे प्रशासन की ओर से लगातार स्पेशल ट्रेनों का संचालन कराया जा रहा है।9:15 घंटे की देरी से आई गोरखपुर-सीएसएमटी स्पेशलरेलवे समय सारिणी के अनुसार बस्ती के रास्ते जाने वाली गोरखपुर-सीएसएमटी स्पेशल ट्रेन को सुबह 7:52 बजे आने का समय था। लेकिन 9:15 घंटे लेट होने से यह ट्रेन शाम को 5:06 बजे स्टेशन पर आई। इससे यात्रियों को दिनभर तेज हवा और बरसात के चलते मुश्किलों का सामना करते हुए स्टेशन पर बैठना पड़ा। इसके अलावा जननायक एक्सप्रेस दो घंटे, छपरा-अमृतसर 1:30 घंटे, बरौनी नई दिल्ली क्लोन स्पेशल 1:36 घंटे, अयोध्या-भटनी मेमो पैसेंजर 2:37 घंटे, जोधपुर-गोरखपुर स्पेशल दो घंटे, दरभंगा-नई दिल्ली क्लोन स्पेशल तीन घंटे, हड़पसर-गोरखपुर स्पेशल छह घंटे, नई दिल्ली-दरभंगा क्लोन स्पेशल 5:15 घंटे, गोरखपुर- हड़पसर स्पेशल एक्सप्रेस 1:30 घंटे और अंबाला कैंट- मऊ स्पेशल ट्रेन अपने निर्धारित समय से 5:30 घंटे की देरी से संचालित हुईं।