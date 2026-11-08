Basti News: देर शाम बस्ती-अयोध्या हाईवे खुला... बहाल हुआ आवागमन

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अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम को लेकर छह नवंबर की मध्यरात्रि से बस्ती- अयोध्या हाईवे बंद कर दिया गया था। बिहार और गोरखपुर से लखनऊ की तरफ जाने वाले भारी वाहन बस्ती की तरफ आने के बाद फंस गए। कुछ तो परिवर्तन मार्ग से उतरौला, गोंडा के रास्ते और कुछ वाहन टांडा पुल होकर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पकड़कर निकल गए। मगर कई वाहन बस्ती सीमा में पहुंचने के बाद ढाबों एवं सड़कों के किनारे खड़े कर दिए गए थे। हाईवे का रूट डायवर्जन समाप्त होने के बाद यह वाहन निकलने लगे हैं। रविवार को दोपहर बाद से वाहनों को धीमी रफ्तार में हाईवे पर छोड़ा जा रहा है। रात आठ बजे के बाद आवागमन बिल्कुल सामान्य हो गया। यातायात पुलिस पॉलीटेक्निक चौराहा, फुटहिया चौराहा, मनौरी चौराहा पर मुस्तैदी से ड्यूटी पर तैनात रही। रास्ता खुलने के बाद भी यातायात पुलिस सावधानी पूर्वक वाहनों को निकालने में मददगार साबित हुई।शहर में भी भीड़ हुई सामान्य, आवागमन सुचारुदिवाली के दिन शहर में पिछले दो दिनों की अपेक्षा भीड़ कम रही। ज्यादातर लोग खरीदारी आदि काम निपटाने के बाद त्योहार मनाने के लिए घरों में रह गए। बहुत जरूरी काम से लोग बाहर निकल रहे थे। जिससे शहर में शनिवार की तरह हलचल नहीं रही। गांधीनगर मार्ग पर आवागमन सुचारु रूप से बहाल होता रहा। जबकि मालवीय मार्ग, पचपेड़िया मार्ग, बड़ेवन में भी जाम जैसी स्थिति नहीं रही। यातायात प्रभारी कुलदीप त्रिपाठी ने बताया कि दिवाली के दिन भी प्रमुख चौराहों पर यातायात पुलिस मुस्तैद रही। अनजान लोगों को सही रास्ता सुझाने के साथ जाम कहीं नहीं लगने दिया गया। सड़क के किनारे एवं बाजार क्षेत्र में अनावश्यक रूप से सड़क के किनारे वाहनों को खड़ा नहीं होने दिया गया। इस वजह से आवागमन सुचारु रूप से बहाल होता रहा। कंपनीबाग, रोडवेज, रौता चौराहा समेत सभी प्रमुख चौराहों पूरे दिन पुलिस यातायात व्यवस्था संभालते नजर आई।हाईवे का आवागमन अब सामान्य हो गया है। रविवार की शाम से रास्ता खोल दिया गया है। भारी वाहनों को सावधानी के साथ निकलवाया जा रहा है। वैसे जाम की स्थिति कहीं नहीं रही। -श्यामकांत, एएसपी।