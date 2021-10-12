Basti News: पेड़ के नीचे दबकर घायल वृद्धा की मौत
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:12 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:12 AM IST
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छावनी। बारिश के दौरान पेड़ के नीचे दबकर घायल महिला की शुक्रवार को मौत हो गई। क्षेत्र के बभनगांवा गांव में काली माता के मंदिर के पास कई वर्षों पुराना बरगद का पेड़ था। 25 सितंबर को आई तेज हवा व बारिश के चलते गांव के दीपक प्रजापति के घर पर पेड़ गिर गया था। अंदर चारपाई पर सो रहीं दीपक की माता श्यामराजी (65) दब गईं थी। उन्हें मेडिकल कॉलेज अयोध्या में भर्ती कराया गया था। स्वास्थ्य में सुधार होने पर मंगलवार को अस्पताल से घर लाया गया था। शुक्रवार को दोपहर में उनकी मौत हो गई। संवाद
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