Basti News: बाराहछत्तर पुल के एप्रोच मार्ग पर बड़े गड्ढे, हादसे का खतरा

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यह मार्ग बोधपुर, पंडितपुर, बदलूपुर, अमरौली सुमाली, चौरा, भिरिया, बेलवरिया, कूपनगर, तिनहरी, पचलौरिया, भदना, बसहवा, नोनहा, सुकरौली और बस्थना समेत सैकड़ों गांवों के लोगों के लिए जिला मुख्यालय आने-जाने का प्रमुख रास्ता है। रोजाना बड़ी संख्या में दोपहिया और चारपहिया वाहन इस मार्ग से गुजरते हैं। लगातार बारिश के कारण सड़क किनारे की मिट्टी कटने से गड्ढे और गहरे हो गए हैं। रात में दुर्घटना की आशंका को देखते हुए ग्रामीणों ने गड्ढों के आसपास ईंटें रख दी हैं। गड्ढों में पेड़ की टहनियां डालकर वाहन चालकों को सावधान करने का प्रयास किया गया है।ग्रामीण अमित सिंह ने बताया कि बारिश में सड़क का किनारा कटने से एप्रोच मार्ग का क्षतिग्रस्त हिस्सा और खराब हो गया है। इससे वाहनों को निकलने में काफी परेशानी होती है। प्रधान रामदीन शुक्ल, राधेश्याम पटवा, पंचायत सदस्य रविंद्र यादव और अर्जुन यादव ने संबंधित विभाग से एप्रोच मार्ग की मरम्मत कराने और कटे हिस्से को दुरुस्त कराने की मांग की है।