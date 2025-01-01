Basti News: बाराहछत्तर पुल के एप्रोच मार्ग पर बड़े गड्ढे, हादसे का खतरा
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:23 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:23 AM IST
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टिनिच। सल्टौआ विकासखंड के अजगैवा जंगल ग्राम पंचायत स्थित बाराहछत्तर धाम में कुआनो नदी पर बने पुल का एप्रोच मार्ग बारिश के बाद बदहाल हो गया है। सड़क पर जगह-जगह बड़े गड्ढे हो गए हैं और किनारा कटने से कुछ हिस्सा धंस गया है। इससे राहगीरों को आवागमन में परेशानी हो रही है और हादसे का खतरा बना हुआ है। स्थिति यह है कि मार्ग से रोडवेज बसों के निकलने में परेशानी हो रही है।
यह मार्ग बोधपुर, पंडितपुर, बदलूपुर, अमरौली सुमाली, चौरा, भिरिया, बेलवरिया, कूपनगर, तिनहरी, पचलौरिया, भदना, बसहवा, नोनहा, सुकरौली और बस्थना समेत सैकड़ों गांवों के लोगों के लिए जिला मुख्यालय आने-जाने का प्रमुख रास्ता है। रोजाना बड़ी संख्या में दोपहिया और चारपहिया वाहन इस मार्ग से गुजरते हैं। लगातार बारिश के कारण सड़क किनारे की मिट्टी कटने से गड्ढे और गहरे हो गए हैं। रात में दुर्घटना की आशंका को देखते हुए ग्रामीणों ने गड्ढों के आसपास ईंटें रख दी हैं। गड्ढों में पेड़ की टहनियां डालकर वाहन चालकों को सावधान करने का प्रयास किया गया है।
ग्रामीण अमित सिंह ने बताया कि बारिश में सड़क का किनारा कटने से एप्रोच मार्ग का क्षतिग्रस्त हिस्सा और खराब हो गया है। इससे वाहनों को निकलने में काफी परेशानी होती है। प्रधान रामदीन शुक्ल, राधेश्याम पटवा, पंचायत सदस्य रविंद्र यादव और अर्जुन यादव ने संबंधित विभाग से एप्रोच मार्ग की मरम्मत कराने और कटे हिस्से को दुरुस्त कराने की मांग की है।
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यह मार्ग बोधपुर, पंडितपुर, बदलूपुर, अमरौली सुमाली, चौरा, भिरिया, बेलवरिया, कूपनगर, तिनहरी, पचलौरिया, भदना, बसहवा, नोनहा, सुकरौली और बस्थना समेत सैकड़ों गांवों के लोगों के लिए जिला मुख्यालय आने-जाने का प्रमुख रास्ता है। रोजाना बड़ी संख्या में दोपहिया और चारपहिया वाहन इस मार्ग से गुजरते हैं। लगातार बारिश के कारण सड़क किनारे की मिट्टी कटने से गड्ढे और गहरे हो गए हैं। रात में दुर्घटना की आशंका को देखते हुए ग्रामीणों ने गड्ढों के आसपास ईंटें रख दी हैं। गड्ढों में पेड़ की टहनियां डालकर वाहन चालकों को सावधान करने का प्रयास किया गया है।
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ग्रामीण अमित सिंह ने बताया कि बारिश में सड़क का किनारा कटने से एप्रोच मार्ग का क्षतिग्रस्त हिस्सा और खराब हो गया है। इससे वाहनों को निकलने में काफी परेशानी होती है। प्रधान रामदीन शुक्ल, राधेश्याम पटवा, पंचायत सदस्य रविंद्र यादव और अर्जुन यादव ने संबंधित विभाग से एप्रोच मार्ग की मरम्मत कराने और कटे हिस्से को दुरुस्त कराने की मांग की है।
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