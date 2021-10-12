Basti News: एक साल से फरार चोरी के आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस के अनुसार, वर्ष 2025 में गन्ना मिल में चोरी के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में उसके दो साथी पहले ही गिरफ्तार होकर जेल भेजे जा चुके हैं, जबकि नतीउल्लाह गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहा था। वह बस्ती के अलावा सिद्धार्थनगर और आसपास के जिलों में ठिकाने बदलकर रह रहा था। पुलिस ने बताया कि न्यायालय से कुर्की का आदेश भी प्राप्त हो चुका था। शुक्रवार को आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। संवाद

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मुंडेरवा। मुंडेरवा पुलिस ने एक साल से फरार चल रहे चोरी के आरोपी को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष विश्वमोहन राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव के पास से नतीउल्लाह निवासी जगदीशपुर नटबाग को गिरफ्तार किया।