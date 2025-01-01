Basti News: गांधी-शास्त्री जयंती पर गूंजा सत्य-अहिंसा और सेवा का संदेश

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मंडलायुक्त कार्यालय में मंडलायुक्त वैभव श्रीवास्तव ने झंडा फहराया। तिरंगे को सलामी देने के बाद राष्ट्रगान हुआ। सभागार में उन्होंने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण किया। उन्होंने कहा कि दोनों महापुरुषों का जीवन सादगी और सिद्धांतों से परिपूर्ण रहा। उनके आदर्शों को जीवन में उतारना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।गोष्ठी में अपर आयुक्त प्रशासन मनोज कुमार तिवारी ने कहा कि दोनों महापुरुषों ने देश की परिस्थितियों को समझते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके विचारों और नारों का समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक प्रभाव पड़ा।अपर आयुक्त न्यायिक सुरेंद्र कुमार यादव ने कहा कि गांधी और शास्त्री ने सादगीपूर्ण जीवन जीकर समाज को प्रेरणा दी। संयुक्त विकास आयुक्त निर्मल कुमार द्विवेदी ने कहा कि सत्य और अहिंसा गांधी के प्रमुख अस्त्र थे।कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी कृत्तिका ज्योत्स्ना ने झंडा फहराया। सामूहिक राष्ट्रगान के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शपथ दिलाई गई। उन्होंने गांधी और शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण कर सत्य, अहिंसा और सेवा के आदर्शों को अपनाने की अपील की।इसके बाद डीएम गांधी कला भवन पहुंचीं और गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने परिसर में आम का पौधा रोपा। कार्यक्रम में जीआईसी की छात्राओं ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। बेहतर प्रस्तुति के लिए छात्राओं को पुरस्कृत किया गया।मंडलायुक्त कार्यालय में सरस्वती बालिका विद्यालय रामबाग की छात्राओं अर्पिता, अदिति और रक्षिता ने संगीत शिक्षिका पंखुड़ी मिश्रा के निर्देशन में गांधी का प्रिय भजन प्रस्तुत किया।कार्यक्रम में एडीएम ज्ञान चंद्र गुप्ता, सीआरओ कीर्ति प्रकाश भारती, मो. काजी अनवार हुसैन, एसडीएम उमाकांत तिवारी, हिमांशु कुमार, बाल संरक्षण अधिकारी वीना सिंह, धनंजय कुमार सिंह, ओम प्रकाश मिश्रा, रामदत्त मिश्रा आदि मौजूद रहे।