Basti News: मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद नहीं खोला रास्ता, प्राथमिकी दर्ज
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:23 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:23 AM IST
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बस्ती। वॉल्टरगंज पुलिस ने लोकसेवक के आदेश की अवहेलना के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। थाना क्षेत्र के तेनुआ गांव निवासी गणेश सिंह ने बताया कि रास्ते के विवाद को लेकर मजिस्ट्रेट सदर ने रास्ता खोलने का आदेश पारित किया था। विपक्षीगण मजिस्ट्रेट के आदेश की अवहेलना करते हुए रास्ता बंद किए हुए हैं। रास्ता खोलने की बात कहने पर उन्हें गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने उसी गांव के शंभूशरण सिंह, सुमित्रा सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। संवाद
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