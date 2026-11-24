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जिला युवा अधिकारी अंशिका सिंह ने बताया कि यह आयोजन विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के तहत विशेष गतिविधि के रूप में कराया जा रहा है। प्रतियोगिता में 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के युवा प्रतिभाग कर सकेंगे। इस बार प्रतियोगिता का विषय ‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत’ निर्धारित किया गया है। प्रतिभागियों को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए अधिकतम तीन मिनट का समय दिया जाएगा। उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन विषय की समझ, विचारों की स्पष्टता, तार्किक प्रस्तुति और अभिव्यक्ति कौशल के आधार पर किया जाएगा।जनपद स्तरीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शीर्ष तीन प्रतिभागियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल होने का अवसर मिलेगा। इसके बाद राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता 9 और 10 जनवरी 2027 को नई दिल्ली स्थित संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित होगी। राष्ट्रीय स्तर पर चयनित प्रतिभागियों को 11 और 12 जनवरी 2027 को होने वाले विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2027 में सहभागिता का अवसर मिलेगा।जिला युवा अधिकारी ने जिले के युवाओं से प्रतियोगिता में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि युवा संसद जैसे आयोजन युवाओं को अपनी बात रखने, राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समझने का मंच प्रदान करते हैं। युवाओं की सक्रिय भागीदारी विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।