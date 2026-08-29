Basti News: इंडोनेशिया भेजने के नाम पर 38 हजार ठगे
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:15 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:15 AM IST
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बस्ती। इंडोनेशिया भेजने के नाम पर पर एक युवक से 38 हजार रुपये ठग लिए गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर जाने के बाद युवक को इसका एहसास हुआ। पुलिस ने आरोपी और एक कंपनी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। दुबौलिया थानाक्षेत्र के नयकापार निवासी रामबली ने दर्ज एफआईआर में बताया कि उन्होंने इंडोनेशिया जाने के लिए ग्लोबल रिसर्च यौर ट्रस्टेड ओवेरसीज पार्टनर क्रिस्टल प्लाजा, सी विंग 207, ओप इंफिनिटी माॅल न्यू लाइन रोड, अंधेरी मुंबई से संपर्क किया। हर्ष अवस्थी ने उन्हें वीजा और फ्लाइट का टिकट उपलब्ध कराया।
सिंगापुर होते हुए इंडोनेशिया तक जाने के लिए उनसे 38 हजार रुपये यूपीआई से लिए गए।
12 अगस्त को फ्लाइट से वे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे। वहां उन्हें पता चला कि वीजा और टिकट देने वाली कंपनी ने उनसे ठगी की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करके छानबीन शुरू की है।
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सिंगापुर होते हुए इंडोनेशिया तक जाने के लिए उनसे 38 हजार रुपये यूपीआई से लिए गए।
12 अगस्त को फ्लाइट से वे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे। वहां उन्हें पता चला कि वीजा और टिकट देने वाली कंपनी ने उनसे ठगी की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करके छानबीन शुरू की है।
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