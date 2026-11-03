Basti News: रोजगार मेले में 1022 युवाओं का चयन, मिले नियुक्ति पत्र
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:51 AM IST
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:51 AM IST
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बनकटी। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के तहत सेवायोजन कार्यालय बस्ती की ओर से सोमवार को विधानसभा महादेवा के मथौली स्थित महिला महाविद्यालय में वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसमें 18 कंपनियों ने प्रतिभाग किया। मेले में पहुंचे करीब 1500 अभ्यर्थियों में से साक्षात्कार के बाद 1022 युवाओं का विभिन्न कंपनियों में चयन किया गया। अतिथियों ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए।
रोजगार मेले में अहमदाबाद, बंगलूरू, राजकोट, बस्ती और औरंगाबाद सहित विभिन्न शहरों की कंपनियों ने हिस्सा लिया। इनमें शक्तिमान एयर इंडिया लिमिटेड, कृष्णा मारुति लिमिटेड, बीकेटी टायर, वर्धमान, एसबीआई, मायको और ब्यूफोर ऑटो सहित 18 कंपनियों ने स्टॉल लगाए। कंपनियों के प्रतिनिधियों ने अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेकर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया।
मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व विधायक रवि सोनकर, विशिष्ट अतिथि ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रामायण रघुनाथ सिंह, भाजपा नेता जगदीश शुक्ला और सेवायोजन विभाग के सहायक निदेशक चंद्रकांत सिंह ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर किया।
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कार्यक्रम का संचालन पूर्व जिला उपाध्यक्ष एवं प्रधान संघ अध्यक्ष रविचंद्र पांडेय ने किया। इस अवसर पर डॉ. अनीता मौर्य और योगेंद्र कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान अवधेश वर्मा, अंजलि शर्मा, डॉ. अनिल मौर्य, नीलम मौर्य और मंडल अध्यक्ष अंकित पांडेय भी मौजूद रहे।
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रोजगार मेले में अहमदाबाद, बंगलूरू, राजकोट, बस्ती और औरंगाबाद सहित विभिन्न शहरों की कंपनियों ने हिस्सा लिया। इनमें शक्तिमान एयर इंडिया लिमिटेड, कृष्णा मारुति लिमिटेड, बीकेटी टायर, वर्धमान, एसबीआई, मायको और ब्यूफोर ऑटो सहित 18 कंपनियों ने स्टॉल लगाए। कंपनियों के प्रतिनिधियों ने अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेकर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया।
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मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व विधायक रवि सोनकर, विशिष्ट अतिथि ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रामायण रघुनाथ सिंह, भाजपा नेता जगदीश शुक्ला और सेवायोजन विभाग के सहायक निदेशक चंद्रकांत सिंह ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर किया।
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कार्यक्रम का संचालन पूर्व जिला उपाध्यक्ष एवं प्रधान संघ अध्यक्ष रविचंद्र पांडेय ने किया। इस अवसर पर डॉ. अनीता मौर्य और योगेंद्र कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान अवधेश वर्मा, अंजलि शर्मा, डॉ. अनिल मौर्य, नीलम मौर्य और मंडल अध्यक्ष अंकित पांडेय भी मौजूद रहे।