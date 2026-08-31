Basti News: स्वाइन फ्लू के खतरे से निपटने को 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार

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आरक्षित वार्डों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, जांच किट, दवाएं, मास्क और अन्य जरूरी संसाधनों की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, जिले में अब तक स्वाइन फ्लू के तीन मामले सामने आए हैं। फिलहाल स्वाइन फ्लू से किसी मौत की सूचना नहीं है। सीएमओ डॉ. राजीव निगम ने सभी चिकित्सा इकाइयों को आवश्यक तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए हैं। चिकित्सकों से कहा गया है कि स्वाइन फ्लू के संदिग्ध मरीज मिलने पर उन्हें जिला अस्पताल भेजा जाए। हालत गंभीर होने या सुधार न होने पर मरीज को मेडिकल कॉलेज रेफर करें।मेडिकल कॉलेज के उप प्रधानाचार्य डॉ. अनिल कुमार यादव ने बताया कि 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड आरक्षित है। लक्षण वाले मरीजों को जरूरत के अनुसार भर्ती किया जा रहा है। जिला अस्पताल के एसआईसी डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि अस्पताल में भी 10 बेड का वार्ड तैयार है, जहां संदिग्ध मरीजों को भर्ती कर उपचार किया जाएगा।स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, रोजाना एक-दो मरीजों में तेज बुखार और फ्लू जैसे लक्षण सामने आ रहे हैं। जांच में स्वाइन फ्लू की पुष्टि नहीं होने पर सामान्य स्थिति वाले मरीजों को उपचार की सलाह देकर घर भेजा जा रहा है। जिले में डेंगू के भी 10 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं।चार-चार घंटे में देनी होगी संदिग्ध मरीजों की सूचना : शासन स्तर से जारी निर्देशों के तहत चिकित्सा इकाइयों में कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है। आपात स्थिति में संबंधित कर्मचारियों को 24 घंटे उपलब्ध रहना होगा। सभी एमओआईसी को स्वाइन फ्लू के गंभीर और संदिग्ध मरीजों की जानकारी हर चार घंटे में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।