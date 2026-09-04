यूपी: बिहार की रहने वाली महिला थाने में बोली- इस पति संग नहीं रहना, परिजनों पर 50 हजार में बेचने का लगाया आरोप

कस्बे के रेलवे स्टेशन पर बृहस्पतिवार सुबह एक नवविवाहिता को लेकर हंगामा हो गया। एक व्यक्ति महिला को जबरन साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था। महिला के विरोध पर लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने मायके वालों को बुलाया है। महिला पति के साथ नहीं रहने पर अड़ी है। उसने परिजनों पर 50 हजार रुपये में बेचने का आरोप भी लगाया है। सुबह सात बजे रेलवे प्लेटफॉर्म पर महिला घबराई हुई घूम रही थी।

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