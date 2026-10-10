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Bareilly News: आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी पत्नी गिरफ्तार

Sat, 10 Oct 2026 03:03 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 03:03 AM IST
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Wife accused of abetment to suicide arrested.
मीरगंज। युवक को झूठे मुकदमे में फंसाने का दबाव बनाने और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में मीरगंज पुलिस ने आरोपी पत्नी जसवंती को शुक्रवार सुबह रामपुर की ओर जाने वाले फ्लाईओवर के पास से गिरफ्तार किया है।
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ग्राम नगरिया कल्याणपुर निवासी पार्वती पत्नी लालाराम ने 18 सितंबर को पुलिस को तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि उनकी पुत्रवधू जसवंती पुत्र धीरज को झूठे मुकदमे में फंसाने और आत्महत्या करने के लिए उकसाती थी। तनाव में आकर बेटे धीरज ने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने फतेहगंज पश्चिमी के मंडौली के नगरिया कल्याणपुर गांव निवासी जसवंती, तीन साले, सास-ससुर और दो सालियों सहित नौ लोगों के खिलाफ मामला पंजीकृत किया।
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पुलिस ने बताया कि जसवंती और उसका पति नोएडा में रहते थे। पत्नी और उसके मायके वालों की प्रताड़ना से तंग आकर कुछ दिन पहले अपने दो बच्चों को साथ लेकर अपने गांव नगरिया कल्याण आ गया था। वहां आत्मघाती कदम उठा लिया।
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सीओ अजय कुमार ने बताया कि आरोपी महिला को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। उसे वहां से जेल भेजा गया है। संवाद
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