Bareilly News: किच्छा का बढ़ा जलस्तर, जल जीवन मिशन के टैंक की चहारदीवारी नदी में समाई

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बैरमनगर में किच्छा नदी के किनारे जल जीवन मिशन से 3.97 करोड़ की लागत से ओवरहेड टैंक व पाइप लाइन बिछाकर कनेक्शन देने का काम किया जा रहा है। यह कार्य 2022-23 से चल रहा है। आम दिनों में नदी का जलस्तर छह से सात फीट रहता है। मंगलवार रात गोला बैराज से नदी में पानी छोड़े जाने के कारण भूमि की कटान होने लगी। बृहस्पतिवार अपराह्न तीन बजे तक जल जीवन मिशन के टैंक की चहारदीवारी का एक हिस्सा नदी में समा गया। चार मीटर तक भूमि भी नदी में चली गई। सूचना पर जिम्मेदारों ने परियोजना स्थल पर लगे जनरेटर, सौर ऊर्जा पैनल, पंप, डोमर, स्काडा सिस्टम सहित अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों को हटवा दिया।स्थल चयन को लेकर उठ रहे सवालअब परियोजना के स्थल चयन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। गांव निवासी राधेश्याम कश्यप व पूर्व प्रधान के प्रतिनिधि जलील अहमद, अमित कश्यप, राधेश्याम दिवाकर, उमेश गुप्ता, लालता प्रसाद आदि ने बताया कि प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आने के कारण भूमि की कटान होती है। इतनी महत्वपूर्ण परियोजना के लिए सुरक्षित स्थान का चयन क्यों नहीं किया गया?वर्जनआधी टंकी एक साल पहले ही बनकर तैयार हो गई थी, जिसको रोका गया है। हालांकि, पाइप लाइन बिछाने व कनेक्शन देने का काम चल रहा है। ट्यूबवेल के सहारे पाइप लाइन के जरिये लोगों के घरों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। अब नई जगह चिह्नित कर पानी की टंकी बनाई जाएगी। - आकांक्षा सिंह, अधिशासी अभियंता, जल निगम ग्रामीण