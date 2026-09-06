Bareilly News: उर्स-ए-शाहदाना वली का परचमी जुलूस 13 को

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13 सितंबर को शाम साढ़े पांच बजे परचमी जुलूस दरगाह आला हजरत के सज्जादानशीन बदरुशरिया मुफ्ती अहसन रजा कादरी की कयादत में मलूकपुर स्थित लाल मस्जिद से शुरू होगा। जुलूस अपने कदीमी रास्तों से होता हुआ दरगाह शाहदाना वली पहुंचेगा। यहां शाम सात बजे मुफ्ती अहसन मियां व दरगाह शाहदाना वली के मुतावल्ली अब्दुल वाजिद खान नूरी परचम कुशाई की रस्म अदा करेंगे।संयोजक हाजी अजहर बेग कहा कि जुलूस में आने वाली अंजुमनों को डीजे न लेकर आने की सख्त हिदायत दी गई है। जुलूस में सादगी के साथ शिरकत करें और नात-ओ-मनकबत, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए चलें।