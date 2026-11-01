विदेशी ताकतों को हराने के लिए एकजुटता जरूरी : शहाबुद्दीन

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बरेली। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मदरसा गौसे आजम गरीब नवाज में छात्रों ने वाद-विवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इसकी अध्यक्षता ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने की। उन्होंने कहा, आज के दौर में देश में हिंदू-मुस्लिम भाईचारे की जरूरत है। इससे विदेशी ताकतों के मंसूबे असफल होंगे। इसी तरह मदरसे के प्रबंधक मौलाना गुलाम मोहिउद्दीन, इस्लामिक रिसर्च सेंटर के उपनिदेशक आरीफ अंसारी, खानकाह राहे सुलूक के मौलाना मुजाहिद हुसैन कादरी, मदरसा कादरिया रजविया के प्रबंधक जाहिद हुसैन रजवी ने भी संबोधित किया। संवाद