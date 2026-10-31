बरेली: दो लाख रुपये की लूट का खुलासा, मुठभेड़ में तीन आरोपी गिरफ्तार, गोली लगने से एक घायल

बरामदगी

पुलिस ने आरोपी एहसान के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस, मोबाइल और लूट के एक लाख रुपये बरामद किए। अन्य दोनों अभियुक्तों विनीत और मोनिश के पास से 50-50 हजार रुपये और मोबाइल मिले। इस प्रकार लूटी गई कुल दो लाख रुपये की धनराशि बरामद कर ली गई है। घटना में इस्तेमाल की गई बाइक भी पुलिस ने जब्त कर ली है। मुठभेड़ में सिपाही अंकित कुमार की बाजू में गोली की रगड़ लगने से चोट आई है।



गिरफ्तार आरोपियों का विवरण

घायल आरोपी एहसान अली रामपुर के खजुरिया खुर्द का निवासी है। विनीत गंगवार बरेली के शीशगढ़ थाना क्षेत्र के सराय गांव का रहने वाला है। तीसरा आरोपी मोनिश अली, जो पीड़ित का दोस्त है, वह भोजीपुरा क्षेत्र के रत्ना चुन्नीलाल गांव का निवासी है। उसी ने लूट की साजिश रची थी। घायल आरोपी और सिपाही को उपचार के लिए सीएचसी भोजीपुरा भेजा गया है।