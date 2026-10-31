बरेली: दो लाख रुपये की लूट का खुलासा, मुठभेड़ में तीन आरोपी गिरफ्तार, गोली लगने से एक घायल
बरेली के भोजीपुरा क्षेत्र में पुलिस ने शनिवार तड़के मुठभेड़ के बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक, ये तीनों आरोपी लूट की घटना में शामिल थे।
विस्तार
बरेली में भोजीपुरा थाना पुलिस ने दो लाख रुपये की लूट की घटना का खुलासा किया है। पुलिस मुठभेड़ में एक अभियुक्त घायल हो गया, जबकि कुल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक लूटी गए दो लाख रुपये बरामद कर ली गई है। लूट की घटना 30 अक्तूबर 2026 को भोजीपुरा थाना क्षेत्र में हुई थी।
सीओ हाईवे देवेश सिंह ने बताया कि गांव रतना चुन्नीलाल निवासी उवैश अपने दोस्त मोनिश अली के साथ बैंक से दो लाख रुपये निकालकर बाइक से गांव जा रहे थे। रास्ते में अलीनगर के पास बाइक सवारों ने तमंचा दिखाकर उनसे दो लाख रुपये लूट लिए। इसके बाद वे लाडपुर की तरफ फरार हो गए थे। इस संबंध में भोजीपुरा थाने में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी।
सीओ के मुताबिक, शनिवार तड़के मनहेरा पुलिया के पास बाइक सवार तीन लोगों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी एहसान अली के दाहिने पैर में गोली लगी। उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। अन्य दो आरोपी विनीत गंगवार और मोनिश अली को भी मौके से पकड़ा गया।
बरामदगी
पुलिस ने आरोपी एहसान के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस, मोबाइल और लूट के एक लाख रुपये बरामद किए। अन्य दोनों अभियुक्तों विनीत और मोनिश के पास से 50-50 हजार रुपये और मोबाइल मिले। इस प्रकार लूटी गई कुल दो लाख रुपये की धनराशि बरामद कर ली गई है। घटना में इस्तेमाल की गई बाइक भी पुलिस ने जब्त कर ली है। मुठभेड़ में सिपाही अंकित कुमार की बाजू में गोली की रगड़ लगने से चोट आई है।
गिरफ्तार आरोपियों का विवरण
घायल आरोपी एहसान अली रामपुर के खजुरिया खुर्द का निवासी है। विनीत गंगवार बरेली के शीशगढ़ थाना क्षेत्र के सराय गांव का रहने वाला है। तीसरा आरोपी मोनिश अली, जो पीड़ित का दोस्त है, वह भोजीपुरा क्षेत्र के रत्ना चुन्नीलाल गांव का निवासी है। उसी ने लूट की साजिश रची थी। घायल आरोपी और सिपाही को उपचार के लिए सीएचसी भोजीपुरा भेजा गया है।