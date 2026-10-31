बरेली: वारंटियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, आरोपियों ने वर्दी फाड़ी, दरोगा और सिपाही घायल

दरोगा से पिस्टल छीनने की कोशिश

थाना प्रभारी के मुताबिक, दरोगा की पिस्टल छीनने की कोशिश की गई। सिपाही अरविंद की वर्दी फाड़ दी। नेम प्लेट व बिल्ले नोच डाले। हमले में दरोगा व सिपाही घायल हो गए। घटना की सूचना पर थाना प्रभारी पुलिस बल के मौके पर पहुंचे और हमलावरों को खदेड़ कर अन्य पुलिस कर्मियों को उनके चंगुल से छुड़ाया। बाद में पुलिस ने लईक को पकड़ लिया।



दरोगा पवन शर्मा की तहरीर पर पुलिस ने भोला, लईक पुत्रगण शर्फुद्दीन उर्फ सिपइया, नेहा पत्नी भोला, कुबरा पत्नी लईक, आदिल पुत्र नन्हे टेलर, शरमीम पत्नी नन्हे टेलर, तोहिद पुत्र लईक, शाबीर पुत्र मुंशी , जाहिद पुत्र शाबीर, राशिद पुत्र जाहिद, शाहिद पुत्र शाबीर, निवासी गढ़ तिलियापुर सीबीगंज व इमरान पुत्र अनीश निवासी मीरापुर फतेहगंज पश्चिमी व कुछ अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज किया। अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है।