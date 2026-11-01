Bareilly News: दो बाइकों की टक्कर में दो लोगों की मौत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

पुलिस के अनुसार, शाही थाना क्षेत्र के चकरपुर उर्फ लमकन गांव निवासी 18 वर्षीय आकिब अपने साथी नूर उल हसन के साथ बाइक से फतेहगंज पश्चिमी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सामने से मीरगंज थाना क्षेत्र के सिंधौली गांव निवासी दयाशंकर अपनी पत्नी लता और दो बच्चों के साथ बाइक से घर लौट रहे थे। वे कुलछा गांव निवासी अपने साढ़ू सत्यपाल के यहां से वापस जा रहे थे।लाल कुआं बस अड्डे के पास ईंट-ट्ठे के सामने दोनों बाइकों की भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद दोनों बाइकों पर सवार छह लोग सड़क पर दूर जा गिरे। दयाशंकर, उनकी पत्नी लता और दोनों बच्चों को गंभीर चोटें आईं। दूसरी बाइक पर सवार आकिब और नूर उल हसन भी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर आई पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचवाया। वहां चिकित्सकों ने आकिब और दयाराम को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल में दयाराम की पत्नी की भी हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बाइक सवारों ने हेलमेट नहीं पहन रखा था। सीओ मीरगंज अजय कुमार ने बताया कि हादसे के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।चार भाइयों और एक बहन में आकिब था सबसे छोटापुलिस के अनुसार, आकिब चार भाइयों और एक बहन में सबसे छोटा था। वह दिल्ली में रहकर फल बेचने का काम करता था। हादसे में उसकी मौत की खबर से परिवार में मातम छा गया। वहीं, दयाराम शटरिंग का काम करते थे।