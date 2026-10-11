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Bareilly News: बंदरों के हमले में दो बच्चे घायल

Sun, 11 Oct 2026 02:40 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:40 AM IST
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Two children injured in monkey attack.
कस्बे के नवीन पीएचसी केंद्र में चल रहा दोनों का उपचार, लोगों में दहशत
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सिरौली। बंदरों के हमले में शुक्रवार शाम दो बच्चे घायल हो गए, जिनका कस्बे के नवीन पीएचसी में उपचार चल रहा है।
कस्बे के मोहल्ला कौआ टोला के रहने वाले उवैश अली के पांच वर्षीय मासूम पुत्र अर्श पर बंदर ने हमला कर उसे काट लिया। वहीं, मोहल्ला मुराव टोला निवासी पर्वत के पुत्र दीपांशु जब अपने घर की छत पर जा रहा था। तभी घात लगाए बंदर ने काट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इन घटनाओं के बाद से लोगों के मन में डर बैठ गया है। इससे गुस्साए लोगों ने प्रशासन से बंदरों को पकड़कर जंगल में छुड़वाने की मांग की है।

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बंदरों के हमले में एक बच्चे की जा चुकी है जान
पिछले हफ्ते बंदरों के हमले में एक बच्चे की जान जा चुकी है। यह घटना गांव बरसेर में हुई। बंदरों के उत्पात से ईंट बच्चे के ऊपर गिर गया था। अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे ने दम तोड़ दिया था।
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मथुरा की एक टीम से बात चल रही है। बात बनने पर बंदरों को पकड़वाकर जंगलों में छोड़ा जाएगा।
- राजन नाथ तिवारी, ईओ, सिरौली
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