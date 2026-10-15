Bareilly News: सड़क किनारे गिरे पेड़ों के तने बने मुसीबत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

स्थानीय निवासियों का कहना है कि रात के अंधेरे में तेज गति से गुजरने वाले वाहन चालकों को सड़क किनारे पड़े ये तने दिखाई नहीं देते, जिससे दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। जल्द ही दीपावली का त्योहार आने वाला है। ऐसे में कस्बे के मुख्य बाजार में खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ेगी। यदि समय रहते इन अवशेषों को नहीं हटाया गया, तो बाजार में यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी। बड़े हादसे से इन्कार नहीं किया जा सकता। कस्बे के दुकानदारों व क्षेत्रवासियों ने इस गंभीर समस्या को लेकर वन विभाग से गुहार लगाई है और मांग की है कि सड़क को तत्काल अवरोध मुक्त कराया जाए।जल्द ही कराया जाएगा समस्या का समाधानवन रेंज अधिकारी ऋषि ठाकुर ने बताया कि सड़क पर यातायात सुगम बनाए रखने के लिए जल्द ही पाकड़ के पेड़ों की जड़ों व तनों को वहां से हटवा दिया जाएगा, ताकि आमजन और वाहन चालकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।धनेटा-शीशगढ़ रोड पर भी पेड़ों के ठूंठदुनका। धनेटा-शीशगढ़ रोड पर जगह-जगह पड़े पेड़ों के ठूंठ राहगीरों के लिए खतरा बने हुए हैं। बारिश के दौरान सड़क किनारे कई पेड़ गिर गए थे। उस समय पेड़ों की कुछ शाखाएं और हिस्से काटकर हटा दिए गए, लेकिन उनके ठूंठ अब तक सड़क किनारे पड़े हैं। रात के अंधेरे में ये ठूंठ दिखाई नहीं देते, जिससे वाहन चालकों के साथ हादसा होने का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से ठूंठों को हटवाने की मांग की है। संवाद