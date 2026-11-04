Bareilly News: नेपाल जा रही टूरिस्ट बस ट्रक से टकराई, एक की मौत, 15 घायल

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पुलिस के मुताबिक बस में सवार सभी यात्री नेपाल और सीमावर्ती इलाके के मजदूर थे। ये मजदूर हिमाचल प्रदेश के सेब बागानों में काम करते थे और दिवाली मनाने अपने घर लौट रहे थे। यह बस जय पशुपति नाथ टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी की थी। हादसा मंगलवार सुबह पौने चार बजे करीब धनेटा रेलवे फाटक के पास हुआ। पुलिस के अनुसार, बस चालक को झपकी आने से यह दुर्घटना हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस में चीखपुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस, एनएचएआई और एंबुलेंस टीमें मौके पर पहुंची। उन्होंने तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया।घायलों को भर्ती कराया, शव की पहचान के प्रयासफतेहगंज पश्चिमी। हादसे में घायल यात्रियों को मीरगंज सीएचसी, खिरका सीएचसी और निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों की निगरानी में सभी का उपचार चल रहा है। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। मीरगंज सीएचसी में भर्ती घायलों में राम बहादुर सुनार निवासी भटिया, नेपाल, रतना पुत्र वरता, विमला पत्नी रतना, सुबरना पुत्री रतना, रोहित पुत्र सुधीप, सुधीप पुत्र तिलवीर, संदेश पुत्र सत्यम और देवेश राज पुत्र शिवराज शामिल हैं। इनके अलावा अमर बहादुर, साविल और राम बहादुर भी घायल हुए हैं। सभी नेपाल के निवासी हैं।ट्रक चालक की तलाश जारीसीओ हाईवे देवेश सिंह ने बताया कि बस सड़क पर खड़े ट्रक में पीछे से टकराई थी। हादसे के बाद ट्रक का चालक मौके से भाग गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। यह भी जांच कर रही है कि ट्रक सड़क पर क्यों खड़ा था। हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। वैसे ज्यादा संभावना बस ड्राइवर के नींद में होने की है।