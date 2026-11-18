विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

रेखा आर्य ने 15 अक्तूबर को कैंट थाने में पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें मारपीट, धोखाधड़ी, धमकी, जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल और फर्जी दस्तावेज तैयार कर चार कंपनियों के निदेशक पद से हटाने समेत कई आरोप लगाए गए थे। मामले की जांच के लिए एसएसपी ने एसपी देहात जया बलोनी के नेतृत्व में एसआईटी गठित की थी। जांच के दौरान पांच कंपनियों से संबंधित कुछ दस्तावेजों की फोटोकॉपी भी मिली। मूल दस्तावेज की तलाश हो रही है।लंबे समय तक फरार रहने के बाद एसआईटी ने छह नवंबर को गिरधारी लाल साहू को झांसी से गिरफ्तार किया था। उसके भतीजे सतेंद्र राठौर को बरेली से पकड़ा गया था।एसआईटी कंपनियों के आयकर रिटर्न और वित्तीय लेनदेन से जुड़े दस्तावेज भी खंगाल रही है। वहीं, वायरल ऑडियो की सत्यता जांचने के लिए गिरधारी के वॉयस सैंपल लेने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। पुलिस अब रिमांड पर पूछताछ के जरिये दस्तावेजों में कथित हेरफेर की कड़ियां जोड़ने और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका स्पष्ट करने की तैयारी में है।एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने बताया कि फिलहाल टीम गिरधारी की पुलिस कस्टडी रिमांड लेने की तैयारी कर रही है। ब्यूरो