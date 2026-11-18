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सिरौली के मोहल्ला प्यास से रामगंगा घाट तक बनने वाली इस सड़क का छह सौ मीटर हिस्सा दो साल पहले पूरा हो गया था। इसके बाद किसानों ने अपनी जमीन का हवाला देते हुए निर्माण कार्य रुकवा दिया। किसानों का कहना है कि लोगों ने जबरन उनके खेतों से रास्ता बना लिया है। यह मामला कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह तक पहुंचा था। उन्होंने एसडीएम आंवला को नगर पंचायत प्रशासन के साथ मिलकर विवाद निपटाने और सड़क निर्माण शुरू कराने के आदेश दिए थे। दो एसडीएम ने भी मौके पर पहुंचकर किसानों को मनाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने।जर्जर सड़क से जोखिम भरा सफरअधूरी सड़क कच्ची, उबड़-खाबड़ और गड्ढों से भरी है। श्मशान समिति सदस्य रामपाल मौर्य और पुनीत गुप्ता ने कई बार अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। उनका कहना है कि गत 50 साल से राहगीर रामगंगा, श्मशान घाट, गंगा पार के गांवों को जाने के लिए इसी मार्ग से गुजरते रहे हैं, लेकिन मार्ग नहीं बनने से लोगों को परेशानी हो रही है।नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी राजननाथ तिवारी ने बताया कि कुछ किसानों से बातचीत हुई है। फिलहाल 100 मीटर लंबी सड़क जल्द बन जाएगी और बाकी काम बातचीत आगे बढ़ने पर होगा।