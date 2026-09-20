फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   The issue of Waqf land adjacent to the highway was raised

Bareilly News: हाईवे से सटी वक्फ की जमीन का मुद्दा उठाया

Sun, 20 Sep 2026 02:57 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Sun, 20 Sep 2026 02:57 AM IST
विज्ञापन
The issue of Waqf land adjacent to the highway was raised
बहेड़ी। तहसील सभागार में जिलाधिकारी (डीएम) अविनाश सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ। इसमें हाईवे से सटी वक्फ की जमीन के लेन-देन का मुद्दा उठाया गया। इस पर डीएम ने मामले की जांच खुद करने का आश्वासन दिया। उन्होंने 200 शिकायतें सुनीं। इनमें से 70 शिकायतें निस्तारित की गईं।
विज्ञापन

जाम सावंत गांव के बाशिंदों ने डीएम को ज्ञापन दिया। उन्होंने बताया कि जाम बाजार क्षेत्र हाईवे से सटा है। वहां वक्फ की लगभग 30 बीघा जमीन है। गांव के कुछ लोगों ने बैनामा कराकर इस जमीन को एक साल पहले भू-माफियाओं को बेच दिया। उसपर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। डीएम ने मुख्य शिकायतकर्ता ताहिर को आश्वासन दिया कि वह इस मामले की जांच खुद करेंगे। डीएम ने कहा, इस मामले के संबंध में मौलाना शहाबुद्दीन भी मुलाकात कर चुके हैं। फिलहाल विवादित जमीन पर निर्माण या लेवलिंग पर रोक लगा दी गई है। उसका स्वरूप बदलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को शेष शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने की हिदायत दी।
विज्ञापन

शिक्षक-चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश :
नगर पालिका सभासदों ने सरकारी अस्पताल में अव्यवस्था, चिकित्सकों के समय पर न आने, एक्स-रे सुविधा बंद होने, एटीएम मशीन न चलने और महिला अस्पताल में सुविधाओं के अभाव में संचालन न होने की शिकायत की। इस पर डीएम ने सीएमओ को कार्रवाई के निर्देश दिए। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी नसीम अहमद ने नगर पालिका की मिलीभगत से तालाब पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया। इस पर डीएम ने संबंधित अधिकारी को जांच के निर्देश दिए। वहीं, लखीमपुर गांव के युवक ने प्राथमिक स्कूल की शिक्षिका के रोजाना देर से आने की शिकायत की। डीएम ने बीएसए को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

लोगों की सुविधा के लिए होंगे काम : डीएम
1, नैनीताल स्टेट हाईवे अहम है। यह उत्तराखंड से जुड़ता है। इसको गड्ढा मुक्त कराने के लिए एनएचएआई के अधिकारियों से वार्ता कर इस सड़क का निर्माण शुरू कराया जाएगा।

2, नदेली रोड से अतिक्रमण और अवैध ई-रिक्शा स्टैंड को हटाने के निर्देश नगर पालिका प्रशासन को दिए गए हैं।
3, हाईवे से फर्जी टीआरपी नंबर के जरिये ओवरलोड ट्रक गुजरते हैं। उनको पकड़ा जा रहा है। एसडीएम को पुलिस के साथ चेकिंग के निर्देश दिए हैं। टीम तैनात होने पर भी ट्रक निकल रहे हैं तो चेक पोस्ट पर तैनात सभी विभागों के कर्मचारियों से जवाब मांगा जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed