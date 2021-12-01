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Bareilly News: मुड़िया अहमदनगर में खुलेगा जिले का पहला पशु औषधि केंद्र

Sat, 05 Sep 2026 12:53 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Sat, 05 Sep 2026 12:53 AM IST
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The district's first veterinary medicine center will open in Mudiya Ahmednagar
रिठौरा। अब पशुओं के लिए भी जेनेरिक दवाएं मिल सकेंगी। इसके लिए मुड़िया अहमदनगर में जिले का पहला पशु जन औषधि केंद्र जल्द शुरू किया जाएगा।
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इस केंद्र को शुरू कराने में समाजसेवी लक्ष्मी गंगवार की अहम भूमिका है। काफी समय से बेजुबानों की सेवा में जुटीं लक्ष्मी गंगवार ने बताया कि महंगी दवाओं के कारण पशुपालकों को इलाज कराने में परेशानी आती है। कई बार नकली दवाएं भी मिल जाती हैं। सरकार ने जब हर ब्लॉक में पशु जन औषधि केंद्र खोलने का एलान किया तो उन्होंने प्रयास शुरू किए।

जन औषधि केंद्र पर एंटीबायोटिक्स, टीके, विटामिन और अन्य जरूरी दवाएं उपलब्ध होंगी। जेनेरिक दवाएं काफी सस्ती हैं। ऐसे में पशुपालकों को आसानी होगी। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनमोहन पांडेय ने बताया कि आवश्यक दस्तावेज अपलोड कराए जा रहे हैं। जल्द ही संबंधित को लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। संवाद
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