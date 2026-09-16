Bareilly News: बरेली से आदि कैलाश तक दौड़ेगी कार रैली, लिपुलेख दर्रे तक जाएगा काफिला

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पंचशूल ब्रिगेड की ओर से रेनो के सहयोग से आयोजित इस रैली में प्रतिभागी कुमाऊं के दुर्गम और ऊंचाई वाले इलाकों से होकर गुजरेंगे। रैली का उद्देश्य केवल रोमांचक ड्राइव तक सीमित नहीं है, बल्कि सीमांत गांवों को मुख्यधारा से जोड़ने, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने और सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का संदेश भी दिया जा रहा है।सैन्य अधिकारियों के अनुसार सीमांत क्षेत्रों में सड़क और पर्यटन से जुड़ी गतिविधियां बढ़ने से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ सकते हैं। रैली के जरिये इन क्षेत्रों की प्राकृतिक सुंदरता और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सीमांत इलाकों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। पिथौरागढ़ और धारचूला से होते हुए रैली का काफिला आदि कैलाश, ओम पर्वत और लिपुलेख दर्रे की ओर बढ़ेगा। आयोजकों ने इसे साहसिक पर्यटन और सीमांत विकास को जोड़ने वाली पहल बताया है।