Bareilly News: शोभायात्रा में झांकियां रहीं आकर्षण का केंद्र

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पठानकोट से आए कथावाचक अतुल कृष्ण शास्त्री महाराज ने रथ पर विराजमान होकर भक्तों को आशीर्वाद दिया। शोभायात्रा में बैंड-बाजे और भगवान श्री राधा-कृष्ण की मनमोहक झांकी आकर्षण का केंद्र रही। यात्रा का जगह-जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। व्यासपीठ से अतुल कृष्ण शास्त्री ने कहा कि श्रीमद्भागवत कथा के श्रवण से वर्तमान और भविष्य दोनों संवर जाते हैं।कलयुग में केवल प्रभु का नाम स्मरण करने मात्र से ही मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं और मौत का भय समाप्त हो जाता है। इस दौरान मंदिर कमेटी के अध्यक्ष सुशील अरोड़ा, सचिव रवि छाबड़ा, रेनू छाबड़ा, कंचन अरोड़ा, अश्विनी ओबेरॉय, संजय आनंद, गोविंद तनेजा आदि मौजूद रहे।