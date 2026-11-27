Bareilly News: मजदूरी के रुपये शराब में कर दिए खर्च, पत्नी से बहस के बाद लगाया फंदा
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 02:29 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 02:29 AM IST
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भमोरा। थाना क्षेत्र के दलीपुर गांव में बृहस्पतिवार सुबह एक युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या की कोशिश की। हालांकि शोर पर ग्रामीणों ने आकर उसे बचा लिया। परिवार में पांच बच्चों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी को लेकर हुए विवाद के बाद युवक ने यह कदम उठाया।
ग्रामीणों के अनुसार, दलीपुर निवासी जसवीर सिंह को पहले से एक बेटा और तीन बेटियां हैं। दो दिन पहले ही उसकी पत्नी वीरावती ने एक और बेटी को जन्म दिया था। इससे परिवार में बच्चों की संख्या पांच हो गई। बृहस्पतिवार सुबह जसवीर और उसकी पत्नी के बीच बच्चों के पालन-पोषण को लेकर कहासुनी हुई। पत्नी ने पति पर मजदूरी के रुपये शराब में खर्च करने का आरोप लगाया। विवाद बढ़ने पर जसवीर कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर बाद उसने फंदा लगाने की कोशिश की।
युवक को फंदे पर लटका देखकर परिवार में चीख-पुकार मच गई। ग्रामीणों ने आकर उसे फंदे से उतारा। जसवीर के छोटे भाई जयप्रकाश ने भमोरा पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और युवक को सीएचसी भमोरा पहुंचाया। सीओ आंवला हेमंत उपाध्याय ने बताया कि युवक को सीएचसी भमोरा में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत अब ठीक बताई जा रही है।
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ग्रामीणों के अनुसार, दलीपुर निवासी जसवीर सिंह को पहले से एक बेटा और तीन बेटियां हैं। दो दिन पहले ही उसकी पत्नी वीरावती ने एक और बेटी को जन्म दिया था। इससे परिवार में बच्चों की संख्या पांच हो गई। बृहस्पतिवार सुबह जसवीर और उसकी पत्नी के बीच बच्चों के पालन-पोषण को लेकर कहासुनी हुई। पत्नी ने पति पर मजदूरी के रुपये शराब में खर्च करने का आरोप लगाया। विवाद बढ़ने पर जसवीर कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर बाद उसने फंदा लगाने की कोशिश की।
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युवक को फंदे पर लटका देखकर परिवार में चीख-पुकार मच गई। ग्रामीणों ने आकर उसे फंदे से उतारा। जसवीर के छोटे भाई जयप्रकाश ने भमोरा पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और युवक को सीएचसी भमोरा पहुंचाया। सीओ आंवला हेमंत उपाध्याय ने बताया कि युवक को सीएचसी भमोरा में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत अब ठीक बताई जा रही है।
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