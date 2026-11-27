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ग्रामीणों के अनुसार, दलीपुर निवासी जसवीर सिंह को पहले से एक बेटा और तीन बेटियां हैं। दो दिन पहले ही उसकी पत्नी वीरावती ने एक और बेटी को जन्म दिया था। इससे परिवार में बच्चों की संख्या पांच हो गई। बृहस्पतिवार सुबह जसवीर और उसकी पत्नी के बीच बच्चों के पालन-पोषण को लेकर कहासुनी हुई। पत्नी ने पति पर मजदूरी के रुपये शराब में खर्च करने का आरोप लगाया। विवाद बढ़ने पर जसवीर कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर बाद उसने फंदा लगाने की कोशिश की।युवक को फंदे पर लटका देखकर परिवार में चीख-पुकार मच गई। ग्रामीणों ने आकर उसे फंदे से उतारा। जसवीर के छोटे भाई जयप्रकाश ने भमोरा पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और युवक को सीएचसी भमोरा पहुंचाया। सीओ आंवला हेमंत उपाध्याय ने बताया कि युवक को सीएचसी भमोरा में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत अब ठीक बताई जा रही है।