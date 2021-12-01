Bareilly News: शहर में अब तक 1.93 लाख तो ग्रामीण क्षेत्रों में महज 81828 स्मार्ट मीटर ही लगे

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जिले में कुल 2.74 लाख स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में 2.22 लाख उपभोक्ताओं में से करीब 1.94 लाख मीटर लग चुके हैं। वहीं, ग्रामीण इलाकों में 5.5 लाख उपभोक्ताओं के सापेक्ष केवल 81,828 मीटर ही लगाए जा सके हैं। मीटर लगाने का कार्य जिस कंपनी को दिया गया है, उसे 27 माह में यह काम पूरा करना था। इस समय सीमा में अब केवल दस माह का समय शेष है। लक्ष्य पूरा करने के लिए अभी करीब 6.43 लाख मीटर और लगाने होंगे। निगम को शेष दस माह में स्थापना की रफ्तार काफी तेज करनी होगी।मीटर लगाने पर हो रहा विवादनिगम अधिकारियों के अनुसार, स्मार्ट मीटर लगवाने से उपभोक्ताओं को कई फायदे मिलते हैं। हालांकि, इन फायदों के प्रति उपभोक्ताओं में विश्वास स्थापित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। शहरी क्षेत्रों में भी किला, पुराना शहर और चक महमूद जैसे इलाकों में मीटर लगाने वाली टीम से लोग नोकझोंक कर रहे हैं। देहात के गांवों में तो स्थिति और भी दयनीय है।वर्जनस्मार्ट मीटर लगाने का कार्य पूरे जिले में चल रहा है। शहर की तुलना में देहात में तय लक्ष्य के सापेक्ष मीटर लगाने की प्रगति काफी धीमी है। हालांकि तय समय सीमा में मीटर लगाने के लिए लगातार उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा रहा है। - अंकित गंगवार, अधिशासी अभियंता