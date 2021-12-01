फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Selection of two varieties is mandatory for potato seeds.

Bareilly News: आलू के बीज के लिए दो प्रजातियों का चयन अनिवार्य

Thu, 15 Oct 2026 12:56 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Thu, 15 Oct 2026 12:56 AM IST
विज्ञापन
Selection of two varieties is mandatory for potato seeds.
बरेली। उद्यान विभाग की ओर से निर्धारित नकद मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के आलू के बीज का वितरण शुरू किया जा रहा है। जिला उद्यान अधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत जिले को कुफरी मोहन, कुफरी आनंद, कुफरी ख्याति और कुफरी चिप्सोना-1 प्रजातियों का कुल 199 क्विंटल बीज आवंटित हुआ है।
विज्ञापन

यह विभागीय दरों पर किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन पोर्टल https://potato.uphorticulture.in पर पंजीकरण करना अनिवार्य है। आवेदन के लिए फोटोयुक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और खसरा-खतौनी आदि दस्तावेज जरूरी हैं।
विज्ञापन

वितरण व्यवस्था के तहत बीज की बुकिंग के समय 25 प्रतिशत धनराशि और बीज प्राप्त करते समय 100 प्रतिशत धनराशि जमा करनी होगी। अधिकतम अनुदान राशि 1,000 रुपये प्रति क्विंटल डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इस योजना का लाभ प्रति कृषक अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए और प्रति प्रजाति अधिकतम 0.50 हेक्टेयर तक ही देय होगा। पोर्टल पर आवेदक किसानों को कम-से-कम दो प्रजातियों का चयन करना अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में सहायता के लिए डेलापीर स्थित जिला उद्यान अधिकारी के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed