Bareilly News: आलू के बीज के लिए दो प्रजातियों का चयन अनिवार्य

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यह विभागीय दरों पर किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन पोर्टल https://potato.uphorticulture.in पर पंजीकरण करना अनिवार्य है। आवेदन के लिए फोटोयुक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और खसरा-खतौनी आदि दस्तावेज जरूरी हैं।वितरण व्यवस्था के तहत बीज की बुकिंग के समय 25 प्रतिशत धनराशि और बीज प्राप्त करते समय 100 प्रतिशत धनराशि जमा करनी होगी। अधिकतम अनुदान राशि 1,000 रुपये प्रति क्विंटल डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इस योजना का लाभ प्रति कृषक अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए और प्रति प्रजाति अधिकतम 0.50 हेक्टेयर तक ही देय होगा। पोर्टल पर आवेदक किसानों को कम-से-कम दो प्रजातियों का चयन करना अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में सहायता के लिए डेलापीर स्थित जिला उद्यान अधिकारी के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।