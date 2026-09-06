Bareilly News: सछास ने रखीं 16 मांगें, छात्र न्याय आंदोलन नौ को

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सछास जिलाध्यक्ष अविनाश मिश्रा ने कहा कि रुहेलखंड विश्वविद्यालय और बरेली कॉलेज सहित प्रदेश के अन्य महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनावों पर रोक है। इससे छात्रों की लोकतांत्रिक आवाज दब रही है। 29,000 से अधिक प्राथमिक विद्यालयों को बंद या मर्ज करने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले से गरीब और वंचित परिवारों के बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी। इस निर्णय को वापस लिया जाए।बरेली कॉलेज पर नगर निगम का लगभग 32 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया है। इसे माफ किया जाए। आजाद छात्रावास की बदहाली और बढ़ती फीस भी चिंता का विषय है। सछास ने सरकार के समक्ष 16 मांगें रखी हैं। इनमें छात्रसंघ चुनाव की बहाली भी शामिल है। अग्निवीर योजना रद्द कर स्थायी सैन्य भर्तियां बहाल करने की मांग भी की है।प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने और ओवरएज हुए युवाओं को आयु सीमा में छूट देने की मांग भी की गई है। अविनाश मिश्रा ने चेतावनी दी कि मांगें नहीं माने जाने पर आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। बैठक में प्रदेश सचिव किशन यादव, महानगर अध्यक्ष विक्रांत पाल, अर्पित उपाध्याय, रिजवान खान, गौरव मिश्रा व उत्कर्ष मिश्रा शामिल रहे।