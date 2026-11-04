Bareilly News: ई-कॉमर्स एप से कटे 80 हजार रुपये, कराई रिपोर्ट

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सुनील कुमार ने बताया कि 19 अगस्त की शाम उनके बैंक खाते से ई-कॉमर्स एप के जरिये 80 हजार रुपये कट गए। उन्होंने न तो किसी को यह रकम ट्रांसफर की और न ही मोबाइल फोन व ओटीपी की कोई जानकारी किसी को दी। ठगी का अहसास होने पर उन्होंने तत्काल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद अब उन्हें संबंधित धनराशि होल्ड होने की जानकारी मिली। एएसपी शिवम आशुतोष सिंह ने बताया कि सुनील की तहरीर के मुताबिक रिपोर्ट दर्ज की गई है।

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बरेली। इज्जत नगर थाना क्षेत्र के तुलाशेरपुर निवासी सुनील कुमार के बैंक खाते से ई-कॉमर्स एप के माध्यम से 80 हजार रुपये कट गए। पीड़ित ने इसे साइबर धोखाधड़ी बताते हुए इज्जतनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।