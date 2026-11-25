त्रिवटीनाथ मंदिर में भी जलाए गए दीप

बाबा त्रिवटीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने हजारों दीप जलाकर पूरे परिसर को आलोकित कर दिया। मंदिर प्रांगण को आकर्षक रंगोली से सजाया गया। महाआरती में शामिल होकर श्रद्धालुओं ने पूजन किया और प्रसाद ग्रहण किया।



मीडिया प्रभारी संजीव औतार अग्रवाल ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था, जिससे उनका नाम त्रिपुरारी पड़ा। इसी खुशी में देवताओं ने दीपोत्सव मनाया था। कार्यक्रम में प्रताप चंद्र सेठ, सुभाष मेहरा, कृष्णा अग्रवाल, पं. ईश्वरशरण, पंडित अंकुर, पंडित सुरेंद्र सहित अन्य लोग मौजूद रहे।



आनंद आश्रम में हुई भजन संध्या, जलाए दीप

आनंद आश्रम में सुबह हवन-यज्ञ के बाद संकीर्तन हुआ। दैनिक सत्संग में पंडित मुनीश्वर दास ने रामचरित मानस पर विचार रखे। मंत्री अनिल अग्रवाल ने बताया कि कथा 30 नवंबर तक जारी रहेगी। देव दीपावली की भजन संध्या में बरेली गर्ल्स गूंज परिवार से प्रियंका शर्मा, अक्षिता, मानसी गर्ग, मानसी भदौरिया ने भजन सुनाकर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद संगीतमय हनुमान चालीसा पाठ, आरती, दीपदान और आतिशबाजी हुई। समारोह में अध्यक्ष प्रेम शंकर अग्रवाल, पंकज अग्रवाल, शशिकांत मोदी, विवेक, राजू, दीपेश, रजनीश, डॉ. जितेंद्र आदि मौजूद रहे।