बरेली में गरीब परिवारों को छत मुहैया कराने की प्रधानमंत्री आवास योजना में निर्माण एजेंसियों की सुस्ती लाभार्थियों पर भारी पड़ रही है। बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) की निगरानी में तीन निजी एजेंसियों व प्राधिकरण की ओर से कुल 2598 आवास बनाए जाने हैं। इनमें अब तक 1754 आवासों का निर्माण पूरा हो सका है। इसके बावजूद महज 249 आवासों का ही आवंटन हो पाया है। निर्माण में देरी और लाभार्थियों को कब्जा न मिलने पर बीडीए अब दो बिल्डरों को नोटिस जारी करने की तैयारी में है।

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प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत वर्ष 2018 में परियोजनाएं शुरू की गई थीं। निर्माण एजेंसियों को 24 माह में काम पूरा करना था। बीडीए ने व्योमखंड में अपने स्तर से 254 आवासों का निर्माण कराया है। ये सभी तैयार हैं और इनमें से 249 आवास आवंटित किए जा चुके हैं। करोड़ों का सरकारी अनुदान लेने के बावजूद लाभार्थियों को कब्जा नहीं मिल पा रहा है। जिससे आवंटन की प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है। विज्ञापन



वहीं कुआंडांडा के पुरनापुर में मेगा इंफ्रा ड्रीम को 1500 आवास बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। एजेंसी ने भवन तैयार कर दिए हैं, लेकिन लाभार्थियों को अब तक कब्जा नहीं मिल सका है। दूसरी ओर धनराज बिल्डर्स को घंघोरा पिपरिया में 480 और मोहन बिल्डर्स को हमीरपुर में 364 आवास बनाने हैं। दोनों परियोजनाओं में करीब 65 फीसदी ही काम पूरा हो पाया है। निर्धारित समयसीमा बीतने के बाद भी निर्माण अधूरा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत वर्ष 2018 में परियोजनाएं शुरू की गई थीं। निर्माण एजेंसियों को 24 माह में काम पूरा करना था। बीडीए ने व्योमखंड में अपने स्तर से 254 आवासों का निर्माण कराया है। ये सभी तैयार हैं और इनमें से 249 आवास आवंटित किए जा चुके हैं। करोड़ों का सरकारी अनुदान लेने के बावजूद लाभार्थियों को कब्जा नहीं मिल पा रहा है। जिससे आवंटन की प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है।वहीं कुआंडांडा के पुरनापुर में मेगा इंफ्रा ड्रीम को 1500 आवास बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। एजेंसी ने भवन तैयार कर दिए हैं, लेकिन लाभार्थियों को अब तक कब्जा नहीं मिल सका है। दूसरी ओर धनराज बिल्डर्स को घंघोरा पिपरिया में 480 और मोहन बिल्डर्स को हमीरपुर में 364 आवास बनाने हैं। दोनों परियोजनाओं में करीब 65 फीसदी ही काम पूरा हो पाया है। निर्धारित समयसीमा बीतने के बाद भी निर्माण अधूरा है।

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