मुरादाबाद से बरेली आए एक परिवार की खुशियां बुधवार सुबह मातम में बदल गईं। किला पुल के पास शादी समारोह में शामिल होने आए छह साल के दक्ष गोस्वामी की ई-रिक्शा की चपेट में आने से मौत हो गई। मासूम अपनी मां के साथ सड़क किनारे खड़ा था, तभी तेज रफ्तार ई-रिक्शा ने उसे टक्कर मार दी।

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