डेढ़ दशक में एक गोदाम से डेढ़ दर्जन से अधिक कारखानों तक पहुंचा कारोबार

स्थानीय लोगों के मुताबिक, करीब डेढ़ दशक पहले शराफत ने साझेदारी में कम जगह पर यह कारोबार शुरू किया था। मुनाफा बढ़ने के बाद उन्होंने अपने-अपने कारखाने स्थापित कर लिए। बाद में दोनों अलग हो गए तो परिवार के अन्य सदस्यों ने भी इसी काम में हाथ आजमाना शुरू कर दिया। धीरे-धीरे ओरछी के साथ शाहबाद और आसपास के गांवों के लोग भी इस कारोबार से जुड़ते चले गए। अब ओरछी चौराहे से आसफपुर रोड पर सिसरका चौराहे तक करीब डेढ़ दर्जन से अधिक स्पेलर और तेल निकालने वाले कारखाने संचालित हो रहे हैं।



सील गोदामों में श्रमिकों के प्रवेश का आरोप

प्रशासन द्वारा पांच गोदामों को सील करने के बाद भी कारोबार पूरी तरह बंद होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। चर्चा है कि जिन गोदामों को सील किया है, उन गोदामों के अन्य गेट भी हैं, जो सुबह शाम को खोले और बंद किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन कारखानों में रोजाना करीब 300 से 500 महिला और पुरुष श्रमिकों को काम मिलता है। बड़ी संख्या में परिवारों की रोजी-रोटी इसी कारोबार पर निर्भर है।



एसडीएम बिसौली प्रियंका गोयल ने बताया कि ओरछी के पांच गोदामों पर छापा मारा गया था। इस मामले में खाद्य विभाग की ओर से जांच की जा रही है। कई बिंदुओं पर भी जांच कराई जा रही है।