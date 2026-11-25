विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

आंवला के कमठेना गांव निवासी चंद्र प्रकाश अपनी पत्नी मीरा देवी और तीन बच्चों के साथ कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने चौबारी आए थे। दोपहर एक बजे रामगंगा घाट पर अनमोल अन्य बच्चों के साथ नहा रहा था। गहरे पानी में जाने की वजह से तीनों बच्चे डूबने लगे। शोर सुनकर वहां मौजूद गोताखोरों ने नदी में छलांग लगाई।उन्होंने दो बच्चों को सुरक्षित बचा लिया। हालांकि, अनमोल गहरे पानी में चला गया। बेटे को आंखों के सामने डूबता देख पिता चंद्र प्रकाश उसे बचाने के लिए गहरे पानी में उतर गए। इस दौरान उनका पैर फिसल गया और वह भी नदी के बहाव में फंस गए। गोताखोरों ने उन्हें भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया।तेज बहाव के कारण बचाव कार्य में आईं दिक्कतेंपुलिस, गोताखोर और एसडीआरएफ की टीमें मंगलवार देर शाम तक नदी में बालक की तलाश में जुटी रहीं। तेज बहाव के कारण बचाव कार्य में दिक्कतें आईं। हालांकि, देर रात तक भी उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। परिजन भी देर रात तक नदी के किनारे ही मौजूद रहे।दिल्ली में काम करते हैं पितागांव के पूर्व ग्राम प्रधान ब्रह्मपाल ने बताया कि चंद्र प्रकाश दिल्ली में राजमिस्त्री का काम करते हैं। उनका बेटा अनमोल दिल्ली में ही कक्षा सात का छात्र है। कुछ दिनों पहले ही वे रिश्तेदारी में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने आए थे। मंगलवार को वे परिवार सहित गंगा मेले में स्नान के लिए गए थे।