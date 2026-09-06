फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Prophet Muhammad conveyed a message of peace and brotherhood: Maulana Shabbir

मोहम्मद साहब ने दिया अमन व भाई चारे का संदेश : मौलाना शब्बीर

Sun, 06 Sep 2026 11:57 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Sun, 06 Sep 2026 11:57 PM IST
विज्ञापन
Prophet Muhammad conveyed a message of peace and brotherhood: Maulana Shabbir
बरेली। जश्न-ए-ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले से गढ़ैया के इमामबाड़ा वसी हैदर में अंजुमन ऑल इंडिया गुलदस्ता-ए-हैदरी की ओर से ऑल इंडिया महफिले मकासिदा सजाई गई। इसमें उलमा की तकरीर के साथ ही शायरों ने कलाम भी पेश किए। मौलाना शब्बीर वारसी कलकत्तावी ने तकरीर करते हुए कहा कि पैगंबरे इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब ने हमेशा अमन व आपसी भाईचारे का संदेश दिया। हमें उनके बताए हुए रास्तों पर चलना चाहिए। निजामत आजिम जैदी सेंथली ने की। चंदन सानियाल फैजाबाद, फखरी मेरठी, अदील जाफरी बरेलवी, इरम बनारसी, अजादार अजमी लखनऊ, रौशन बनारसी आदि ने देर रात तक महफिल को अपने कलाम से ताजा रखा। मौलाना शम्सुल हसन खां ने दुआ के साथ महफिल का समापन किया। मौलाना मोबीन हसन सेंथली, मौलाना समर हैदर आब्दी, जाकिरे अहलेबैत हाजी अलमदार हुसैन रिजवी, सफदर अली काजमी, हसन मियां आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed