पोल्ट्री कारोबार को बढ़ावा देने और पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बुधवार को मंडलीय पोल्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन बुधवार को बरेली के सर्किट हाउस स्थित सभागार में किया गया। इस कॉन्क्लेव में करीब 40 करोड़ रुपये के निवेश के एमओयू पर प्रगतिशील पोल्ट्री फार्म संचालकों ने हस्ताक्षर किए। विशेषज्ञों ने मुर्गीपालन में जैव सुरक्षा, रोगों से बचाव, वैज्ञानिक प्रबंधन और वित्तीय सहायता के तौर-तरीकों की जानकारी दी।

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मंडलायुक्त शंभू कुमार ने पोल्ट्री क्षेत्र की संभावनाओं को बढ़ाने और पशुपालकों को वैज्ञानिक तकनीक व वित्तीय सहायता से जोड़ने पर जोर दिया। पशुपालन विभाग के अपर निदेशक ग्रेड-2 मदन पाल सिंह ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और अंत में आभार जताया। लखनऊ से आए पशुपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने पोल्ट्री फार्मिंग और सरकारी योजनाओं की जानकारी साझा की।''जैव सुरक्षा और मुर्गीपालन प्रबंधन'' विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित हुआ। इसमें विशेषज्ञों ने रोगों से बचाव के लिए जैव सुरक्षा मानकों और वैज्ञानिक प्रबंधन को महत्वपूर्ण बताया। आधुनिक तकनीक से मुर्गियों को बीमारियों से बचाने के साथ उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार संभव है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने कुक्कुट पालन पर तकनीकी व्याख्यान दिया। वैज्ञानिक सिम्मी तोमर और मंजूर अहमद वानी ने पोल्ट्री फार्मिंग की बारीकियों से अवगत कराया। चारों जिलों के पशु चिकित्साधिकारियों ने मुर्गीपालन के विकास और तकनीकी सहयोग पर जानकारी दी।